Altro che spirito natalizio, lo spettacolo che il GF ha commissionato ai gieffini sta creando faide all’interno della casa di Cinecittà. Valeria Marini ieri ha sbroccato perché Carmen Russo aveva pensato di metterla in seconda file durante una delle coreografie e dopo ha perso la pazienza anche Katia Ricciarelli. Se la moglie di Enzo Paolo deve insegnare alcuni balletti ai coinquilini, Katia deve organizzare dei cori e si è lamentata perché i vipponi sono troppo concentrati ad imparare i passi delle coreografie per dedicare tempo alle canzoni di Natale. La Ricciarelli se l’è presa con Carmen Russo: “Non ne posso più di questo ca**o di balletto“.

Amo carmen! Non le sopporta…per non parlare di katia. .vorrebbe scappare, per non parlare delle facce che fa! #gfvip pic.twitter.com/RINQDr5yJy

“No, non ci sto. Io mi devo occupare della voce. Basta, adesso arrangiatevi. Qui non si fa la parte cantata perché sempre c’è da pensare a questo cavolo di balletto. Io al contrario tuo non interferisco, sono venuta a vedere il tuo balletto e non ho detto una parola.

No Carmen va bene così, basta, mi stavo rendendo utile perché voglio fare la mia parte cantata. Quindi non interferiamo sempre ‘fate così e fate colà’.

Io la voglio buffa, se Giucas sbaglia è bello così. Tu non hai detto nulla? Non è vero, veramente hai parlato. Deve fare sorridere e ridere. Poi qui si balla, là si balla e non si fa il cantato. Non lo faccio più ormai. Tutto avete occupato tutto con questo caz** di ballo. Non ne posso più di queste coreografie”.