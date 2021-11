Non soltanto Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, anche Carmen Russo potrebbe lasciare presto il Grande Fratello Vip. I gieffini con i nuovi ingressi si sono accorti che il programma non finirà più il 13 dicembre (come previsto) e ieri sera ne hanno parlato in veranda. Carmen ha confidato che molto probabilmente abbandonerà la Casa di Cinecittà, perché vuole passare le feste con Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria.

“Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”.

Manila Nazzaro è stata più vaga, ma ha rivelato di comprendere lo stato d’animo della coinquilina: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba“.

Vedremo chi si dimostrerà coerente:

Carmen il 13 dicembre vuole tornare a casa

Egoman idem

Manila che dice sempre che le mancano i figli e Lorenzo è indecisa, (quindi le mancano o no?).#GFvip #gfvip6 — Pepita (@DiamonKohinoor) November 30, 2021

Francesca Cipriani come Carmen Russo.

Anche la Cipriani si è detta preoccupata per l’allungamento del GF Vip. La regina delle pupe vuole sapere di quanti mesi è stata spostata la finale e in base a questo deciderà se restare.

“Sono felice di aver fatto questi 3 mesi. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà. Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre. Comunque io andrò lo stesso a chiedere”.

Penso che Carmen Russo lascerà davvero il reality, ma su Francesca ho molti dubbi. Con 20 secondi di discorso di Signorini la Cipriani cambierà idea.

Non vedo l’ora sia il 13 Dicembre almeno chi deve abbandonare ci saluta senza più romperci i cogl*oni #gfvip — alessia 💢 (@aill012) November 30, 2021