Carmen Russo: “La verità sul presunto flirt con Stefano De Martino”

Che Stefano De Martino non sia immune al fascino delle donne più grandi di lui è una cosa nota, ma la notizia che lo riguarda sulla cover di Nuovo è davvero da busta gold choc. Carmen Russo infatti ha rivelato che ci sarebbero dei rumor su un sua presunta storia segreta con il conduttore napoletano.

Carmen Russo e la verità sui rumor del presunto flirt con Stefano.

Ma quindi la regina delle spaccate è tra le dodici signorine chiamate da Belen Rodriguez? No, ma a quanto pare circolerebbero rei pettegolezzi su un flirt tra lei e quel bono di Stefanone. A rivelare l’esistenza di queste voci è stata proprio l’ex gieffina al settimanale di Riccardo Signoretti, dove si legge: “La verità sul flirt con Stefano De Martino”.

La coreografa ha smentito categoricamente di aver frequentato il collega: “In giro dicono che io abbia un flirt con de Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletanoP. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata. Come ho scoperto questo gossip? Grazie ad uno dei miei amici. Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla“.

Carmen Russo ha anche parlato delle fake news sul suo imminente divorzio da Enzo Paolo Turchi: “Ogni tanto escono queste bufale su di noi. Già tre, quattro mesi fa era circolata la stessa voce sulla crisi tra me e mio marito. Ci sono blog che per ottenere più click lanciano questa notizia e poi alla fine dicono che non è vera. Quella notizia in particolare mi ha ferita, perché ho una figlia. Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria. temo che qualcuno possa dire alla piccola che i suoi genitori si vogliono lasciare, perché sono tutte delle grandi menzogne. Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla“.