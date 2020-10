Giulia Sol la scorsa settimana è stata duramente attaccata sul web per la sua imitazione di Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show, ma ieri Carmen Russo è riuscita a fare di peggio. La ballerina ha vestito i panni di Madonna ed ha “cantato” Vogue.

Il volto non era affatto somigliante, l’attitude non c’era, ma il vero problema era la voce. Fuori tempo, lontanissima dal timbro della regina del pop e in qualche passaggio Carmen ha addirittura sbagliato le parole. I giudici questa volta avranno criticato l’esibizione della concorrente? Ovviamente no.

Vincenzo Salemme ha fatto i complimenti per la somiglianza con la popstar americana: “Ti ho trovata somigliante quindi bravi quelli del trucco. Il canto non era il tuo forte nel tuo percorso, ma sei stata spiritosa e hai dimostrato molte doti“.

Loretta Goggi ha dichiarato che sul ballo Carmen Russo è superiore a Madonna: “Io l’ho trovata somigliantissima, i primi piani erano impressionanti. A livello estetico eri perfetta ed è il personaggio che ti è riuscito meglio. I movimenti erano perfetti, poi tu balli e hai anche questa dote in più di Madonna. Ti ho trovata molto piacevole“.

Mi viene solo da dire: “Carlo, IO ESCO“.

Icona pop che ha segnato generazioni e ispirato diversi artisti del panorama musicale attuale @Carmenrusso_ è @Madonna!#taleequaleshow pic.twitter.com/kequwa3Agc — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 23, 2020

Carmen Russo, il video integrale della sua esibizione.