Enzo Paolo Turchi ne è uscito benissimo dalla polemica sulle presunte chiamate fatte a Nathaly Caldonazzo. A quanto pare il coreografo non ha tenuto nascosta nessuna telefonata alla sua Carmen Russo, ma un segreto c’è stato davvero tra i due coniugi.

La scorsa settimana a Casa Chi Enzo Paolo ha svelato di aver avuto il Covid durante le vacanze natalizie: “Non sono stato benissimo ultimamente. Ho passato un brutto momento, voglio dire che ho avuto il Covid e so cosa si provi. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di natale e ne sono uscito il giorno della befana“.

Appena tornata a casa in Puglia, Carmen Russo ha scoperto tutto: “Sì ha avuto il Covid e adesso l’ho saputo. Se l’è cavata da solo ed è stato molto bravo. Mi ha svelato tutto e io sono rimasta esterrefatta. In ogni caso gli faccio un grande ringraziamento, sono onorata di avere un marito che non molla. Lui mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. – ha dichiarato carmen a Casa Chi – Ha gestito bene tutto, lui è stato un po’ male, ma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Ha superato tutto anche perché non ha avuto una forma troppo grave“.

Abbiamo rischiato di vedere Carmen in versione: “Esco! Chiamatemi un taxi!”



Carmen ed Enzo Paolo: sono sinonimo di amore, unione, vita. Li amiamo! #GFVIP pic.twitter.com/bN9dpk7A8U — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Carmen Russo: “Io non ho mai avuto paura di Katia Ricciarelli”.

L’ex gieffina ha anche risposto a Clarissa Selassié, che l’aveva accusata di aver sempre temuto Katia Ricciarelli: “Io timore di Katia Ricciarelli? Direi proprio di no e l’ho dimostrato. Sono stata la prima a litigare con lei. Non ho accettato dele sue espressioni su me e e Jo Squillo. Poi ripensandoci sono stata così determinata perché all’inizio avevo avuto un bel rapporto. Diciamo che è una donna particolare. Certo che sentirmi dire pettegola e ipocrita non l’ho accettato. Infatti c’è stato un bello scontro subito quella sera. Quindi no che non ho mai avuto paura di Katia ed era evidente“.

Una donna forte, sincera e che non perde mai il controllo… o almeno così dice Carmen Russo è una nuova concorrente di #GFVIP pic.twitter.com/KywJhDzzOY — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 7, 2021

Tra Katia e Carmen torna il sereno #GFVIP pic.twitter.com/zKk7nZe5EY — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2021

