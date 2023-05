Carmen Russo è stata la vincitrice della settima edizione di Supervivientes che quell’anno aveva come sottotitolo Perdidos En El Caribe.

Era il 2006 e i famosi quell’anno vennero spediti in una playa di Santo Domingo dove vennero lasciati sopravvivere per 70 giorni. Una novità di quell’edizione – tornata su Telecinco dopo anni in onda su Antenna 3 (che le aveva cambiato nome in La Isla De Los FamoS.O.S.), fu l’ultima spiaggia, escamotage poi ripreso anche da Simona Ventura e mai abbandonato nel corso degli anni.

A finire sull’ultima spiaggia dopo essere stata la prima eliminata dell’edizione fu proprio Carmen Russo che finì lì dove visse per tutto il tempo in solitudine…insieme a un cocco dalle sembianze di Enzo Paolo Turchi.

Il pubblico spagnolo se ne innamorò e la fece vincere su tutti.

Carmen Russo, il ricordo di Supervivientes: “Ho avuto paura di morire, una notte delle persone..”

Ieri la ballerina è stata ospite da Serena Bortone dove ha avuto modo di ricordare proprio quell’esperienza.

“Dopo la prima settimana mi hanno messo in nomination e ho perso per pochissimo. Ma c’era l’ultima spiaggia e sono rimasta lì fino alla fine del programma per due mesi. Sono stata lì su un’isola deserta. C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso. Ho avuto anche paura di morire. Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti”.

Carmen Russo ha poi continuato:

“Poi mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno fatto arrivare Enzo Paolo sulla spiaggia. Aveva uno scotch e non poteva parlare. È stato il momento più bello e brutto della mia vita. Piangevamo noi e piangevano i cameraman”.

Prima di quell’esperienza Carmen Russo – nel 2003 – aveva già partecipato a L’Isola dei Famosi, esperienza che ha replicato in coppia con Enzo Paolo Turchi nel 2012.