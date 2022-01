Carmen Russo è molto amata in Spagna e di conseguenza anche Enzo Paolo Turchi, al suo fianco da sempre.

Circa vent’anni fa ha pure partecipato (e vinto!) ad un’edizione di Supervivientes ed ora – da un paio di anni a questa parte – gli spagnoli la starebbero corteggiando per il Gran Hermano Vip. In Spagna gli italiani nei reality piacciono molto: da Carmen Russo a Paola Caruso, passando per i fratelli Onestini fino a Fabio Colloricchio ed Elettra Lamborghini.. Sono moltissimi ormai i nostri volti che hanno trovato successo lì.

Elettra Lamborghini: quando svenne in studio al Gran Hermano Vip https://t.co/Af4h4fg43I #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 21, 2022

Intervistata fra le pagine di SuperGuidaTv, Carmen Russo ha confessato: “L’anno scorso ci avevano chiamato in coppia per partecipare in coppia al Grande Fratello Vip spagnolo. Non era proprio possibile per via di Maria. Meglio uno alla volta“. Dichiarazione molto simile a quella rilasciata al settimanale Mio: “Mi hanno proposto di partecipare in Spagna al Gran Hermano Vip insieme ad Enzo Paolo, ma abbiamo rifiutato. Da sola parteciperei a un reality, così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato“.

Ovviamente gli spagnoli dovranno attendere, perché la ballerina ha già manifestato la voglia di spedire suo marito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

“Enzo Paolo al GFVip? Ce lo vedrei molto bene. Enzo Paolo cucinerebbe meglio di me e sarebbe un perfetto uomo di casa. E poi farebbe delle coreografie pazzesche. La sua ironia napoletana farebbe la sua parte. Vogliamo Enzo Paolo nella casa”.

Alfonso Signorini prende nota.

Quando c’è da batter cassa, Carmen Russo è sempre pronta.