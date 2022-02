Uscita da poche settimane dal GF Vip, Carmen Russo ha già ricevuto un’importante proposta lavorativa dalla Spagna. ospite a Casa Chi la coreografa ha rivelato che da Madrid vorrebbero lei ed Enzo Paolo Turchi in un noto show iberico: “Se sono arrivate proposte per me ed Enzo dalla Spagna? Vi dico la verità, sì! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando. Non mi posso sbilanciare senza la mia metà e adesso Enzo non c’è qui“.

Di quale programma si tratta? Forse Supervivientes, ma più probabilmente il GF Vip spagnolo, visto che già un anno fa volevano la coppia al Gran Hermano Vip: “Ci avevano chiamato al Grande Fratello Vip della Spagna l’anno scorso. Sì ci volevano in coppia e per questo non siamo andati. Diciamo che non ci era possibile per la piccola Maria, preferiamo uno alla volta“.

Carmen pronta a regalare le sue iconiche prese e spaccate anche agli spagnoli…

Carmen Russo fa il suo ingresso trionfale in studio! ✨ #GFVIP pic.twitter.com/W06qaG7koh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2022

Carmen Russo sulla crisi di Manila: “Ha trascurato Katia e Soleil”.