Carmen Russo e Pamela Prati se le suonano di santa ragione: “Sta mentendo!”

Già nelle scorse puntate del GF Vip Carmen Russo e Pamela Prati si sono stuzzicate e lanciate diverse frecciatine e ieri sera le due sono passate al duello. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha bacchettato la diva perché si presenterebbe troppo tardi alle prove dei balletti.

Carmen Russo: “Lei prima delle 15 dice che non connette”.

La coreografa si è rivolta ad Alfonso Signorini e gli ha spiegato che Pamela ha un problemino con gli orari delle prove per i balli del GF Vip Night.

“Se dopo farò un balletto pazzesco con Pamela? Sì, si balla al GF Vip Night, ma vorrei dire anche altro. Alfonso, sai che io ho una grande pazienza e sopporto tanto, ma non l’impossibile, però poi arrivo a un certo punto che devo parlare. Pamela sai che io ti voglio bene e ti stimo, poi è tanto che ci conosciamo, ma devo chiederti una cosa. Ascoltami però Pamela. Alfonso, io la convoco, la chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice ‘no amore, io dopo le 15:00 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto. Quindi lascia perdere le piume e le colazioni. Vieni a fare le prove con noi, perché qui ci siamo tutti. Alfonso lei si presenta un po’ dopo””.

Pam non l’ha presa benissimo: “E menomale che mi vuole bene lei. La sua premessa devo dire che è stupenda. le dive si svegliano presto? No! Non è vero. Ma poi io sono venuta a fare le prove. Alfo lei se lo sta inventando, io stamani ero qui. Lei mente sapendo di mentire“.

Carmen Russo ha subito replicato: “Non dico bugie, ma se la metti così la prossima volta faremo le prove alle 9 del mattino! Però Pamela mi raccomando. Poi devo dire che abbiamo provato. Però ti ricordi i passi o sei sconnessa?”

La Prati ha risposto piccata: “No amore io sono sempre connessa! Quindi cara Carmencita non mi devi rompere le pailettes. Godiamoci il successo“.

E l’ultima parola se l’è presa Camrne: “Alfonso tu lo sai, io quando sono buona, sono buona, ma quando devo essere cattiva sono la migliore!“