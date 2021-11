Subito dopo la lite con Nicola Pisu scoppiata durante le nomination, Miriana Trevisan si è confidata con Carmen Russo e Manila Nazzaro: “Mani è successa una roba assurda. Io da giorni cercavo di dirvi che faceva queste cose. Ora che ho capito com’è ho preso le distanze. Per questo non stavo nemmeno in camera con lui. Vedevo questa instabilità. […] Dovevo presentare lui a mio figlio? Io non lo metterò mai vicino ai miei cari“.

La Nazzaro ha confortato l’amica ed ha aggiunto che Nicola adesso non sarebbe stabile: “Mi hanno detto cosa è successo, quella frase mi è bastata. Qua dentro non ci può… non c’entra più niente, è proprio fuori da questo contesto. Non è molto stabile lui. Non ci raccontiamo favole tesoro“.

Carmen Russo è stata un attimo più criptica, ma dai gesti che ha fatto a Miriana, ha fatto intendere che Nicola non sia troppo “sereno” al momento: “Non riesce ad essere così lineare, lui fa una cosa così, poi così, poi un’altra diversa subito dopo. Quindi è meglio così che hai preso le distanze. Lo so Miriana, ti capisco, lui non riesce e proprio… non ce la fa. vabbè avanti, sorridiamo ora, cinq, sei, sett, ott e vai!”

Carmen Russo e Manila Nazzaro nella notte consolano Miriana.

Una volta finita la puntata del GF Vip Manila è comunque rimasta vicina alla Trevisan: “Tu non devi recriminarti nulla. Ormai è andata così, non era iniziata nemmeno una vera storia. […] Nicola non può continuare a rimanere qui, non riesce a gestire bene le emozioni e ogni volta dice frasi forti, questo percorso non lo aiuta“.

Anche Carmen è tornata a parlare di Nicola: “Purtroppo quando prevalgono le emozioni va in tilt. Lui è un ragazzo che forse non è adatto per te adesso“.

