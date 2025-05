Carmen Russo e la gelosia: il siparietto a La Volta Buona

A “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, Carmen Russo ha commentato in modo scherzoso l’esibizione del marito, Enzo Paolo Turchi, insieme a Matilde Brandi sulle note del “Tuca Tuca”. Durante la puntata del 27 maggio 2025, Russo ha manifestato la sua gelosia per il ballo del coniuge, affermando con ironia: “Anche meno! Sono gelosa, ovvio, però è più forte di me”.

L’attrice ha scherzosamente “sgridato” Balivo per aver fomentato questa situazione. La trasmissione ha affrontato vari argomenti di gossip, dalle imminenti nozze di Cristiano Malgioglio alle storie d’amore nel mondo dello spettacolo, coinvolgendo anche Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, sposati dal 1987, sono una coppia molto nota nel panorama televisivo italiano. In studio, l’ilarità delle affermazioni di Russo ha divertito il pubblico. “In realtà io di Matilde mi fido… Degli uomini non bisogna mai fidarsi!” ha aggiunto, mettendo in luce la sua conoscenza del marito. Il tutto ha creato un’atmosfera di leggerezza e divertimento nel contesto del salotto pomeridiano di Rai 1.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it