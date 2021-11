L’uscita di Samy Youssef ha destabilizzato Francesca Cipriani e Carmen Russo, che pensavano che il ragazzo sarebbe arrivato in finale. Le due gieffine però hanno le idee chiare su chi potrebbe vincere il GF Vip. La Cipriani non soltanto è convinta che Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si contenderanno la vittoria, ma ha ricordato che secondo gli scommettitori anche lei avrebbe buone speranze di trionfare.

“Sono uscite persone che meritavano ed invece restano altre che secondo me non sono così sincere. Il mondo sta davvero cambiando. E non sto azzeccando nessuna eliminazione, è davvero assurdo. Manuel e Aldo se la giocano, primo e secondo posto. Però io pensavo anche Samy, era genuino così dolce e sincero. tutto il rispetto per gli altri, ma doveva restare Samy. Lui è una persona vera, non ambigua, non ti faceva venire dubbi.

Non so cosa arriva da casa, ma sono basita. Quando uscirò vorrò riguardarmi tutte le puntate e i daytime. Perché voglio vivermi tutto da spettatrice. Forse non vanno più di moda le persone vere. Strana sta roba, non so cosa arriva al pubblico, sono senza parole. Come mai sono successe queste cose?

I blog che parlavano di scommesse davano per vincente Manuel al primo posto, poi Sophie e io al terzo. Erano le classifiche per la finale fatte dagli scommettitori”.