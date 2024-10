Carmen Russo e Enzo Paolo hanno avuto rapporti al Grande Fratello

Dopo una settimana nella casa del Grande Fratello, Carmen Russo è stata costretta a lasciare il programma, separandosi dal suo compagno Enzo Paolo Turchi e dagli altri inquilini. Prima di partire, Alfonso Signorini ha deciso di condurre un’intervista doppia per testare la solidità della coppia, impostando delle domande a cui ciascuno avrebbe risposto senza conoscere le risposte dell’altro. Durante questo scambio, Carmen ha fatto una confidenza sorprendente riguardo alla loro vita intima, rivelando che l’ultima volta che hanno avuto un rapporto è stata “due sere fa”.

In un momento di sincerità, Carmen ha parlato del legame tra lei e Enzo Paolo, affermando che lui è molto geloso perché tiene profondamente a lei. Ha sottolineato che non lo ha mai tradito, neppure dopo 42 anni di amore. La gelosia, secondo Carmen, è una manifestazione dell’amore intenso che Enzo prova per lei. Ha anche parlato del suo atteggiamento nei confronti dell’età, ammettendo di accettarla con orgoglio e soddisfazione, ma ha svelato di avere occasionalmente ricorso a “rimedi leggeri” per affrontare il passare del tempo.

Quando Signorini le ha chiesto informazioni dettagliate sulla loro vita amorosa, Carmen ha inizialmente mostrato imbarazzo, ricordando che sono genitori e che alcune cose non dovrebbero essere condivise pubblicamente. Tuttavia, ha poi confessato che i due si sono uniti “due sere fa” proprio nella casa del Grande Fratello, ribadendo che non si tratta di un peccato, ma di una dimostrazione d’amore tra marito e moglie. Ha anche espresso una certa soddisfazione per essere riusciti a mantenere la loro intimità nascosta, almeno agli occhi degli altri inquilini.

Enzo Paolo ha confermato le dichiarazioni di Carmen, confermando che si sono divertiti insieme nella loro camera privata e rivelando che l’ultima volta che si sono amati è stata, appunto, “due giorni fa”. Questo scambio di confidenze ha messo in evidenza non solo la complicità della coppia, ma anche il loro forte legame, nonostante la pressione e la visibilità data dal contesto del reality show.