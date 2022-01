Nella casa del GF Vip Carmen Russo si è sempre esposta poco sulla soap opera Chimica Artistica: Non è Un Game e per questo Giulia Salemi al GF Vip Party le ha chiesto la sua opinione. La ballerina all’inizio è stata diplomatica (come sempre), ma poi ha lanciato una shade danzereccia tirando in ballo la tarantella.

“Dentro ho visto Alex e Soleil e devo dire che si capiva bene tutto, se la sono passata bene. Diciamo che è stata una bella amicizia chimica, sono stati molto, molto bene. Adesso è entrata Delia e non capisco bene lei. Ho visto dei momenti di avvicinamento tra Soleil e Delia e secondo me potrebbero coalizzarsi contro Alex. Avendo Alex in comune hanno tante cose da dirsi. Poi è chiaro che all’inizio loro due se ne sono dette di tutti i colori ed è normale. Io però fossi stata in Delia avrei reagito in maniera diversa. Avrei preso mio marito per i capelli e l’avrei portato via, non me la sarei presa con l’altra. All’inizio dicevo che Alex doveva difendere l’amore con Delia, ma poi tutto può succedere. Ora come ora mi sembra tutta una tarantella. La tarantella è un ballo di gruppo, quindi a questo punto ci siamo capiti. Se c’è ritmo e c’è musica va bene”.

Frecciatine a parte, io sono follemente innamorato delle faccette di Carmen Russo, che competono ufficialmente con quelle di Carmelita.

Carmen Russo su Alex Belli: “Deve avere rispetto per le donne”.

“Ho una grande considerazione dell’amore e forse la gente sottovaluta l’amore. Alex è sposato, ha una moglie e non doveva andare oltre. Lui doveva prendere una decisione e dire ‘sono pazzo di Soleil, addio a Delia’. I piedi in due scarpe non si tengono! Siamo donne e non oggetti, lui non può usare la donna in quel modo. In Soleil io avrei pensato ‘se lui non ha rispetto per la moglie, se un giorno si metterà con me farà lo stesso’. Alex incomincia a parlare e a fare, lui si convince. Direi che Belli è un attore senza regista e va sempre oltre, è vittima di sé stesso”.

Carmen al #gfvipparty su Alex Delia e Soleil “mi sembra una tarantella…sapete ragazze è un ballo di gruppo”#gfvip — babyboom (@bluemoonblue00) January 24, 2022