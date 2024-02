Carmen Russo dice la sua sul cambio fra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi

Carmen Russo è un’esperta di reality e soprattutto di Isola dei Famosi dato che ha partecipato in tutto ben tre volte, vincendo un’edizione spagnola. Per questo motivo, raggiunta dai microfoni di Tag24, ha detto la sua sul cambio di conduzione passato da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria.

“Io sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma” – ha dichiarato Carmen Russo – “Il fatto che non ci sia più Ilary mi dispiace perché è una bella presenza ma sono dell’idea che bisogna rispettare le decisioni editoriali prese. Forse i programmi hanno anche bisogno di quel tocco di novità, proprio tornando al discorso di prima: i cambiamenti, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grand scelta. Io ho fatto tre Isole, due in Italia e una in Spagna. La prima Isola l’ho fatta io, quando nessuno sapeva cosa fosse”.