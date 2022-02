Ad un mese dalla sua uscita dal GF Vip, Carmen Russo è tornata ad esprimersi sulle dinamiche della Casa di Cinecittà. La coreografa sarà ricordata per la sua diplomazia e per la voglia di non esporsi mai del tutto e anche ai microfoni della trasmissione di Radio Radio Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli ha cercato di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Sulla questione dei non saluti durante l’uscita di Katia Ricciarelli, Carmen Russo ha bacchettato tutti.

“Alcuni gieffini non hanno salutato Katia è vero. Io sono stata la prima ad aver litigato con lei, c’è stato un bello scontro. Però per rispetto e convivenza ci siamo chiarite. Devo dire che da entrambe le fazioni, chi è a favore di Katia e chi è contro, hanno sbagliato tutti. Gli scontri portano a gravi offese. Penso che alcune ragazze non si sono alzate perché si sentivano offese e la Ricciarelli non aveva voglia di salutarle. Io l’avrei salutata anche se fossi stata una sua nemica. Proprio per una questione di età, ma dipende dal carattere. Il torto è da tutte le parti, Katia in primis che non si tiene i suoi pensieri ed esterna tutto, poi però spesso si pente”.

Carmen Russo su Nathaly Caldonazzo: “Lei è una mitomane”.

Su una cosa però Carmen ha preso posizione: Nathaly Caldonazzo! In questo caso l’ex gieffina è stata chiara (finalmente) e ha detto quello che pensa della sua collega.

“Sì lei è una mitomane assolutamente. Lei è mitomane perché vede le cose alla sua maniera e ne fa dei miti, direi che esaspera. Se tu esasperi una cosa per provocare o rompere le scatole, istigare, mettere zizzania e mettere in evidenza le cose brutte è tutto negativo. Anche la cosa del mio matrimonio è una idiozia, anche io sono stata alla cerimonia di Elisabetta e Briatore, ma non sono una loro amica. Quindi lei si è fatta un piano per cercare di avere un confronto con me, Valeria e Barù. In qualsiasi cosa lei voleva dire la sua, ma non in maniera costruttiva. Cercava il modo perché si parlasse di lei. Al programma ha fatto comodo e infatti l’hanno resa immune, perché altrimenti l’avremmo votata tutti. Non mi piacciono le persone non autentiche, che hanno sempre secondi fini. Lei mi ha anche detto ‘pensavo di trovare un’amica qui’ e non è vero, non siamo mai state amiche, anzi mi ha pure nominata”.