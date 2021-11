Nulla da fare, Carmen Russo e Manila Nazzaro a distanza di due settimane dal primo scontro continuano a punzecchiarsi. Ieri sera durante la puntata del GF Vip la moglie di Enzo Paolo Turchi ha dato alla coinquilina della doppiogiochista.

“Sono rimasta sorpresa, mi ha ancora deluso Manila. Il giorno prima mi dice che sono un esempio e poi mi nomina. Non rientro nel suo Manila pensiero ed è legittimo che io sia delusa. Una volta ok, ma la seconda nomination non è personale è intenzionale ed è rivolta a me. Io ci rimango male la prima volta e tu mi rinomini? Vuole mandarmi ogni settimana in nomination? Ok, lo accetto, magari ci incontreremo. Non avrà la capacità di manipolazione, ma quella di convincimento sì. Vede due che litigano? Prima parla con uno e trova le parole giuste per lui, poi va dall’altro e cerca le frasi adatte anche a quel contesto. Quindi ci può essere una falsità”.

La Nazzaro ha rispedito le accuse al mittente ed ha detto che Carmen non è mai diretta.

“Lei ha questo modo di non dire le cose in faccia. Fa arrivare il suo pensiero per vie traverse e mi infastidisce. Ha dei lati del carattere che proprio non mi piacciono. Secondo me è molto più furba di quello che sembra, ha una strategia per cui nasconde alcune antipatie ed evita gli scontri per poter avere più consensi qui dentro. Se è falsa non lo so, ma non credo che vedremo la vera Carmen Russo qui dentro. Ci sono alcune cose non chiare.

La vera Camren non so chi sia. Non è opinione soltanto mia. Perché non sono io che vado da una parte e dall’altra, io mi schiero sempre. Lei non la vediamo mai dare un’opinione dura e diretta. Credimi Alfonso che le sue sono sempre dichiarazioni edulcorate”.