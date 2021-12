Carmen Russo è una chica mala e proprio al Grande Fratello Vip, parlando con Soleil Sorge, ha confessato di aver falsificato i propri documenti pur di partecipare a Miss Italia. Quando nel 1973 la piccola Carmela Russo conquistò la fascia di Miss Emilia concorrendo alla finale di Miss Italia era infatti poco più che una bambina: aveva solo 14 anni.

Un’età che non le avrebbe assolutamente permesso di concorrere alla finale, ma che ha aggirato falsificando i documenti ed ingannando Enzo Mirigliani. “Io a 14 anni ho fatto Miss Italia. No, non si poteva fare, ho falsificato il documento“, ha confessato.

Carmen: “io a 14 anni ho fatto Miss Italia” Soleil: “wow, si poteva fare?”

Carmen: “no ho falsificato il documento”

VOLO #GFvip pic.twitter.com/8kjOgIRjlD — Marta Sulle Nubi (@martasullenubi) December 22, 2021

Quell’anno è stata eletta la 34esima reginetta di bellezza e la corona è andata alla toscana Margareta Veroni. Il concorso si è svolto a Vibo Valentina ed è stato condotto da Mike Bongiorno sotto la direzione artistica di Enzo Mirigliani.

Carmen Russo, Miss Italia non fu un successo ma gli anni Ottanta sì

Il concorso tuttavia non è servito granché a Carmen Russo che ha avviato la propria carriera solo alla fine degli anni Settanta con piccole parti in film, fino alla svolta da bomba sexy negli anni Ottanta fra commedie ed il celeberrimo Drive In. Castana di nascita, rossa nel pieno del successo, bionda in età adulta.

Carmen Russo chica mala effettivamente mi mancava.

Carmen Russo al Grande Fratello Vip, quando ha accarezzato l’ipotesi di lasciare

La gieffina, in occasione di un eventuale allungamento, aveva paventata l’ipotesi di abbandonare. Per fortuna ha cambiato idea.