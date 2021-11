Alex Belli si è detto turbato dalle parole di Delia Duran contro Soleil Sorge. Subito dopo la puntata di ieri sera del GF Vip, l’attore di CentoVetrine si è confrontato con alcuni coinquilini. Belli ha parlato anche con Carmen Russo e le ha chiesto un’opinione su quello che è accaduto nello studio del reality. La coreografa (che di solito fa mille giri di parole per dire la sua opinione) è stata abbastanza diretta ed ha lanciato qualche shade al gieffino, dicendo che lui è vittima di se stesso e del suo ‘personaggio’.

“In queste situazioni incespugliate ci sei sempre te. Secondo me sei un masochista. Tu ormai sei il personaggio Alex Belli, è dentro di te e viene fuori automaticamente. Non è una doppia personalità, ma tu sei vittima di te stesso. Un po’ ti viene fuori la cosa del personaggio e il personaggio lo fai bene. Se è preoccupante? Ma non troppo, tanti sono vittime di se stessi. Chi ha una personalità particolare è vittima di se stesso. Io penso così, ti vedo e mi viene questo pensiero.

Ti trovi spesso in cose un po’ strane. Tu fai queste performance particolari e ti vedo carico. Quindi riprendi a fare l’attore. Devi chiedere un contratto a qualcuno, perché secondo e devi fare quello oltre che il fotografo. Poi sei poliedrico ed è bene che tu torni anche a recitare, dico davvero è. Fidati che ti viene benissimo, sei versatile”.