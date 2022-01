Al GF Vip sono diversi i gieffini ad aver condannato le frasi razziste di Katia Ricciarelli, ma tra questi non c’è Carmen Russo. La coreografa infatti era nel gruppo della cantante insieme a Soleil Sorge, Valeria Marini e Manila Nazzaro. Il silenzio della moglie di Enzo Paolo in merito alle uscite infelici di Katia ha deluso Clarissa Selassié, che in una diretta Instagram ha bacchettato la sua ex coinquilina.

“Diciamo la verità, che non si è mai esposta contro quella situazione perché aveva il terrore di Katia Ricciarelli! Questa è la verità. Molta gente ama Carmen Russo ma qua sotto la sta criticando, perché dicono è stata un grande esempio e icona negli anni 80, però nel momento in cui doveva difendere la giustizia ha voluto fare la diplomatica. Katia Ricciarelli in passato l’ha offesa, le ha detto che lei non aveva una carriera, le ha detto delle cose orribili, e quindi non mi aspetto che quando Carmen sente e fa la battuta sull’aereo per il razzismo ‘glielo avrà mandato Clarissa’. Ok che è un gioco e quindi ci sta avere umanità e rispetto per gli altri, e Carmen facendo così a me non… Non è che una perché ha paura di uscire non deve dire il suo pensiero o la verità. Carmen da mamma avrebbe dovuto dire ‘Katia stai al tuo posto perché certe frasi razziste a una ragazza non gliele puoi dire’. Anche perché qualcuno l’ha fatto, ad esempio Nathaly e Miriana. Diciamo che non condivido restare sempre in silenzio”.

L’ennesimo scontro tra Katia e Lulù riaccende nuovamente la tensione in Casa 💥💥💥 #GFVIP pic.twitter.com/1kJKt1esv7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2022

Ainett Stephens difende Carmen Russo.

“Invece secondo me lei è stata coerente. Dico questo perché è stata così sin dall’inizio di questo GF Vip, non si è mai esposta più di tanto. Non è facile per tutti trovarsi in una situazione e bufera del genere”.

Personalmente sono d’accordo con Ainett. Purtroppo Carmen Russo non si è mai esposta, nemmeno quando era coinvolta nelle polemiche o era travolta dagli scontri nella casa del GF Vip. Soltanto quando Katia Ricciarelli l’ha attaccata pesantemente la ballerina ha dato giusto 2 o 3 risposte piccate.

Katia non ci sta: le parole di Carmen non le sono per niente piaciute. #GFVIP pic.twitter.com/3elG0IeM8l — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2021