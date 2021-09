La presenza di Carmen Russo nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci conferma che Alfonso Signorini ama ripescare vecchi concorrenti delle edizioni condotte da Ilary Blasi per la formazione dei propri cast.

Dopo tre anni passati a fare da opinionista-spalla ad Ilary Blasi, Alfy (come lo chiamava affettuosamente Selvaggia Roma) è stato promosso a conduttore ed in questi anni sono ormai un bel po’ i vecchi concorrenti del Grande Fratello Vip ad aver fatto ritorno nella Casa più spiata d’Italia.

Durante la quarta edizione (la prima condotta da lui) Alfonso Signorini ha richiamato a rapporto Valeria Marini, storica concorrente della prima edizione. L’anno successivo hanno fatto di nuovo il loro ingresso in casa Stefano Bettarini (prima edizione), Cristiano Malgioglio (seconda edizione) e Giulia Salemi (terza edizione), mentre quest’anno sarà la volta di Carmen Russo (seconda edizione).

La ballerina al GF Vip del 2017 è durata quanto un gatto in tangenziale: entrata in corsa insieme a Corinne Clery e Raffaello Tonon, è stata eliminata dal pubblico dopo appena due settimane. Alfonso Signorini ha però visto in lei del potenziale e quest’anno le ha dato una seconda possibilità.

“Allora, non so che cosa succederà. Se starò una settimana, due, tre, un mese, due mesi… Non ho proprio idea perché non sono cose che uno può prevedere. Quindi io lascio tutta la decisione al pubblico. […] Però io sono anche una donna che riesce a mettere insieme l’irrazionalità e la razionalità. […] Aspetta che ci penso… Cos’è la cosa che non mi riesce? Essere bugiarda perché non fa parte del mio carattere. E a volte perdere il controllo… Forse. Però lotto per non perderlo”.