Purtroppo le cose non sono andate come si aspettava

Carmen Onorato a C’è posta per te non ha ottenuto quello che avrebbe voluto. La giovane ragazza si era rivolta al programma di Maria De Filippi per sperare di recuperare il rapporto con il papà Luigi, interrotto ormai da anni a causa di problemi con la mamma. L’uomo era lì con la compagna e la giovane con il fidanzato. Le cose non sono andate come sperava.

La storia di Carmen e Luigi ha tenuto con il fiato sospeso tutti i telespettatori che hanno visto la terza puntata di C’è posta per te. Anche perché per risolvere la situazione Maria De Filippi è arrivata a uscire dallo studio del programma di Canale 5 lasciando ospiti e pubblico in trepida attesa.

La ragazza napoletana di 19 anni aveva chiamato in studio il papà, che si è presentato con la compagna Nunzia. La busta si era anche aperta, ma probabilmente solo per una cortesia temporanea. Pare che padre e figlia non abbiano risolto niente, come ha raccontato lei su Facebook.

In una storia pubblicata sul suo profilo Facebook, Carmen parla del rapporto con il padre Luigi, dopo l’esperienza a C’è posta per te, nella puntata di sabato 22 gennaio 2022, registrata però tra i mesi di agosto e settembre. Quindi ne è passato di tempo.

Pare che i due, nonostante il tentativo anche di Maria De Filippi di appianare una situazione che si trascinava da tempo, non si siano mai più parlati. E le parole di Carmen Onorato su Facebook dopo la messa in onda della puntata sembrano confermarlo.

Carmen Onorato a C’è posta per te non risolve i problemi con papà Luigi

Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita.

Queste le parole della giovane ragazza di 19 anni, che nonostante il fallimento dell’ennesimo tentativo di riavvicinamento al padre, è felice di avere al fianco persone che le vogliono bene, come il fidanzato Valentino Pirone, che invece ha 22 anni.