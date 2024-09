Carmen Di Pietro a Tale e Quale: gli spettatori notano un cambiamento

Quest’anno, per “Tale e Quale Show”, Carlo Conti ha formato un cast meno forte rispetto al passato, almeno sulla carta, con diversi artisti non molto conosciuti e pochi volti celebri. Tra questi spicca Carmen Di Pietro, che insieme a Roberto Ciufoli e Justine Mattera, è tra i concorrenti più riconoscibili. Durante la conferenza stampa di stamattina, molti utenti sui social hanno notato dei cambiamenti nel suo aspetto, portando a ipotizzare se si tratti di trucco, qualche intervento estetico o se Carmen avesse ancora tracce del make-up per il suo personaggio.

Carmen ha condiviso alcune anticipazioni con i colleghi di Superguida TV riguardo alla sua preparazione per lo show. Ha rivelato di passare molto tempo davanti allo specchio, cercando di emulare Donatella Rettore, l’artista che imiterà nella puntata di venerdì. In casa sua, le foto della Rettore si sono moltiplicate, e Carmen trascorre le serate a guardare i videoclip delle canzoni, cercando di capire e riprodurre i movimenti dell’artista. Ha anche espresso una curiosità per imitare artisti britannici, anche se ammette di non parlare inglese.

Carmen si è poi soffermata sull’interazione con Malgioglio, noto giudice del programma, esprimendo un certo entusiasmo ma anche qualche dubbio su cosa potrebbe dire di lei. Riconosce che essendo una diretta, non può correggere eventuali errori, per cui si prepara a divertirsi e a vivere l’esperienza così come si presenta.

Infine, parlando della reazione dei suoi figli, ha rivelato che Alessandro è in Danimarca per l’università e che Carmelina, sua figlia, non si mostra molto di supporto. Anzi, la descrive come critica nei suoi confronti, suggerendole di guardare i “Teletubbies” quando non apprezza ciò che fa. Questo mix di ansia, preparazione e la voglia di divertimento caratterizzano il suo approccio a questa nuova avventura nel mondo dello spettacolo, confermando la sua determinazione a dare il massimo in questa occasione.