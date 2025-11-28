Carmen al Teatro Comunale di Treviso

Il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso presenterà la nuova edizione di “Carmen” di Georges Bizet, con la regia di Filippo Tonon, che firma anche scene e costumi. L’opera sarà messa in scena venerdì 5 e domenica 7 dicembre, con anteprima per le scuole il 3 dicembre. Questa produzione è il risultato della collaborazione tra Comune di Treviso – Teatro Mario Del Monaco, Comune di Padova – Teatro Verdi, Comune di Rovigo – Teatro Sociale, Fondazione Teatro di Pisa e Fondazione Rete Lirica delle Marche.

Sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto ci sarà il maestro Marco Angius, mentre a dirigere il Coro Lirico Veneto e il Coro di Voci Bianche del Teatro Sociale di Rovigo saranno rispettivamente i maestri Alberto Pelosin e Francesco Toso. Il cast comprende la giovane e già affermata Caterina Piva nel ruolo di Carmen, i due tenori di fama internazionale Jean-François Borras e Paolo Fanale che si alterneranno nel ruolo di Don José, l’illustre soprano trevigiana Francesca Dotto che interpreterà Micaëla, Claudio Sgura nel ruolo di Escamillo e Angelica Disanto in quello di Frasquita.

L’opera presenterà sovratitoli in doppia lingua, italiano e inglese, e grazie all’app “Lyri” sarà possibile seguire in multilingua e in tempo reale il libretto e la trama direttamente sul proprio smartphone o tablet. “Carmen” mancava dalle scene trevigiane da 19 anni e la sua storia è ambientata durante la Seconda Rivoluzione Industriale, che va dal 1870 al 1880. Il regista Filippo Tonon ha scelto di ambientare la vicenda in questo periodo storico per raccontare la storia di persone che lavorano, producono e sviluppano.

Gli spettacoli del 5 e 7 dicembre saranno preceduti da un incontro di introduzione al programma nell’ambito della rassegna “Oltre la scena”, ciclo di incontri introduttivi a cura di Elena Filini. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco.