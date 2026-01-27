Carmen a Pisa

Il Teatro Verdi di Pisa ha ospitato la rappresentazione dell’opera “Carmen” di Bizet, con un allestimento di Filippo Tonon. La produzione è stata coprodotta con i teatri di Treviso, Padova, Ascoli, Fano e Fermo. La realizzazione scenica di Tonon si è rivelata una delle punte di eccellenza della serata, con una scena praticabile che definisce gli spazi diversi dell’opera. I costumi, curati da Tonon e Carla Galleri, sono variopinti e animano la scena, specialmente nei passi di danza coreografati da Maria José Leon Soto.

La parte musicale è stata affidata alla direzione di Beatrice Venezi, che ha gestito l’orchestra con un tocco personale, accompagnando più che dirigendo. Gli attacchi sono stati precisi e la quadratura tra orchestra e palco è stata buona. La Venezi ha dimostrato di essere più a suo agio con le pagine caratterizzate da ritmi frenetici e crescendo di intensità, come la “Chanson bohème”, gestita con mordente e precisione.

Il cast ha visto la partecipazione di Laura Verrecchia nel ruolo di Carmen, che ha offerto un canto impeccabile e un fraseggio da fine artista. Leonardo Caimi ha interpretato Don José con una prova in chiaro crescendo, dopo un inizio faticoso. Valentina Mastrangelo ha cantato la parte di Micaela con strumento fresco e sicuro, mentre Devid Cecconi ha interpretato Escamillo con voce esuberante e generosa.

Gli altri interpreti, tra cui Leyla Martinucci, Laura Esposito, Antonino Giacobbe e Saverio Pugliese, hanno offerto prestazioni convincenti. La recita si è conclusa con lunghi e calorosi applausi per gli interpreti principali e la direttrice.