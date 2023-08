Carmelina Iannoni (figlia di Carmen Di Pietro) nel cast de Il Collegio

Carmelina Iannoni sarà nel cast della nuova edizione de Il Collegio? Rai2 ci ha dato i nostri diritti.

Quello che Pier Silvio Berlusconi ci ha tolto privandoci dell’accoppiata Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni nella Casa del Grande Fratello (con la scusa che, almeno lei, sia un personaggio visto e rivisto), Rai2 ci ha donato. Stando a quando trapelato su BlogTvItaliana, infatti, la figlia minore di Carmen Di Pietro, Carmelina Iannoni, sarebbe una delle collegiali della nuova edizione.

“Stando ad alcune nostre indagini sembra che Il Collegio abbia ceduto al fascino dei social e abbia inserito nel cast di collegiali creator ben noti a TikTok e persino la figlia di un personaggio del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’estero le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali del Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro”.

Carmelina Iannoni fra le novità della nuova edizione de Il Collegio

Carmelina Iannoni, classe 2008, ha 15 anni e sarebbe perfetta per il reality show di Rai2. Già nota ai più per le sue molteplici apparizioni insieme alla madre nei salotti di Barbara d’Urso, la ragazzina è stata vista anche a L’Isola dei Famosi come supporter del fratello maggiore che è nato proprio nel 2001, ovvero l’anno in cui si svolgerà la nuova edizione de Il Collegio.

Con la speranza di vedere pure Perla Maria Monsè il prossimo anno, lunga vita a Il Collegio.