Carmela Fiorella sotto inchiesta per la laurea falsa nel bando Aeroporti di Puglia: le accuse

Carmela Fiorella, 38 anni e dirigente delle risorse umane, è indagata dalla Procura di Bari per falso, dopo aver dichiarato una laurea in Economia e marketing per vincere un bando pubblico presso Aeroporti di Puglia, mentre la sua vera laurea è in Scienze dell’amministrazione. Le irregolarità sono emerse grazie a due esposti, uno presentato da Aeroporti di Puglia e l’altro dall’Università di Bari. Dopo l’apertura dell’inchiesta, Fiorella si è dimessa e ha pubblicato un messaggio di scuse, assumendosi la responsabilità per quanto accaduto. Ha anche dichiarato di essere disponibile a rispondere alle autorità competenti, affermando che sia giusto che paghi chi ha sbagliato, alludendo all’estraneità del marito, Filippo Caracciolo, consigliere regionale del PD.

La Procura dovrà ora verificare se ci siano altre responsabilità o se l’azione di Fiorella sia attribuibile a un errore personale, descritto da lei stessa come determinato da “ambizione e ingenuità”. Professionista nel campo delle risorse umane, Fiorella ha maturato esperienze significative nel settore privato, lavorando anche per Adecco e rivestendo ruoli pubblici come membro del cda dell’Acquedotto Pugliese. Nominata dirigente HR per Aeroporti di Puglia il 1° aprile, la scoperta delle irregolarità ha portato a dimissioni e all’apertura dell’inchiesta, ponendo l’accento sulla necessità di maggiore trasparenza nei concorsi pubblici.