Carmela Fiorella rompe il silenzio sul bando Aeroporti di Puglia e difende il marito consigliere: “Inconsapevole”

Proseguono le polemiche riguardanti Carmela Fiorella, moglie dell’ex capogruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo, per la questione di una presunta laurea “ritoccata” presentata per partecipare a un concorso di Aeroporti di Puglia. Fiorella ha rilasciato dichiarazioni per scusarsi con il marito, affermando che era “totalmente ignaro” delle sue azioni e che sta subendo iniquamente le conseguenze.

In un’intervista con il magazine Barlettalive, Fiorella ha detto di essere stata “accecata dall’ambizione” nel tentativo di ottenere un lavoro che avrebbe rappresentato il coronamento dei suoi studi. Ha assunto pienamente la responsabilità della situazione e ha comunicato la sua intenzione di adempiere ai doveri nei confronti delle autorità competenti. Dopo la divulgazione della notizia riguardante la laurea falsificata, Fiorella ha deciso di dimettersi.

Nelle sue dichiarazioni, Fiorella ha anche specificato di aver conseguito una laurea in Scienze delle Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Bari e un master in Organizzazione del Personale all’Università Bocconi, oltre a vantare esperienza come consulente delle Risorse Umane in un’importante azienda del settore privato. Ha concluso le sue dichiarazioni con delle scuse pubbliche, in particolare verso il marito, esprimendo rammarico per averlo coinvolto in questa situazione. Ha chiesto scusa al Presidente, al Consiglio d’amministrazione, ai Commissari di concorso, all’Università di Bari e alla propria famiglia, ribadendo il suo rammarico per il disagio arrecato.