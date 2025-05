Carly Tommasini lascia L’Isola: problemi di salute in Honduras

Il cast de L’Isola dei Famosi ha visto una significativa riduzione, con molti naufraghi che hanno deciso di abbandonare il programma per vari motivi, tra cui la nostalgia di casa e condizioni fisiche non ottimali. Recentemente, tra i ritiri, si sono uniti Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Angelo Famao, Leonardo Brum, Spadino e Nunzio Stancampiano. Anche Teresanna Pugliese e Carly Tommasini hanno avuto problemi di salute, con la prima che è tornata rapidamente dai compagni, mentre la seconda è rimasta in infermeria.

Gabriele Parpiglia ha anticipato nel suo programma che due naufraghe sarebbero potenzialmente pronte a ritirarsi. Le speculazioni si sono concentrate su Carly Tommasini, assente per 48 ore. Durante la quarta puntata del reality, la conduttrice Veronica Gentili ha confermato la situazione e si è collegata con Carly, la quale ha spiegato le sue difficoltà: “Ho avuto un’infezione in una zona molto delicata, è stata una situazione grave. Adesso il mio corpo è molto debole e devo lasciare L’Isola dei Famosi”. Carly ha poi ringraziato il team medico per il supporto ricevuto.

Il suo ritiro segna un ulteriore colpo per il reality, che sta affrontando sfide con la salute dei partecipanti in questa edizione.

Fonte: www.biccy.it