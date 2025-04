Carly Tommasini: La Modella e Influencer Transgender in Concorso all’Isola dei Famosi

Carly Tommasini, modella e attivista transgender, sarà tra i concorrenti de “L’Isola dei Famosi” 2025, che avrà inizio il 7 maggio su Canale 5, condotto da Veronica Gentili. Riconosciuta per il suo impegno nei diritti LGBTQIA+, Carly utilizza media e social per sensibilizzare su temi legati all’identità di genere.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo del make-up, Tommasini è diventata un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ in Italia. Ha condiviso la sua storia di transizione, iniziata a 21 anni e conclusa nel 2023 con un’operazione di assegnazione di sesso all’estero, poiché in Italia l’attesa sarebbe stata di cinque anni, un tempo che considerava eccessivo.

Carly ha affrontato numerosi pregiudizi e difficoltà sociali. Riferendosi alla sua esperienza, ha commentato come, da ragazzo gay, fosse considerata troppo femminile, mentre ora che è una donna, viene talvolta giudicata come troppo maschile. Queste esperienze hanno alimentato il suo impegno nella lotta contro la transfobia e le discriminazioni.

Nel 2023, ha anche denunciato un episodio di transfobia subito a Treviso, utilizzando la situazione per sottolineare l’importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione all’interno della società italiana. Oltre alla sua carriera come influencer e modella, Carly partecipa a campagne di sensibilizzazione sui diritti delle persone transgender, contribuendo a promuovere inclusività e consapevolezza sociale.