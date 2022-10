Carly Simon, sorelle morte di cancro a un giorno distanza

Lutto per Carly Simon: le sorelle sono scomparse a causa del brutto male contro cui hanno cercato di vivere senza però riuscire a vincere. Le sorelle della cantante sono decedute da un giorno di distanza l’una dall’altra, gettando nello sconforto tutta la famiglia, gli amici, i conoscenti, i fan, che si stringono a Carly Simon in questo momento difficile.

Carly Simon è famosa per canzoni di successo come You’re so vain e Coming around again. Purtroppo ha dovuto ssalutare le sue sorelle Lucy e Joanna, scomparse a poche ore di distanza l’una dall’altra per le patologie che non hanno dato loro scampo.

Lucy e Joanna, proprio come Carly, lavoravano nel mondo dello spettacolo, nel settore musicale. Da tempo avevano ricevuto una diagnosi che ha gettato nello sconforto tutta la famiglia, che è rimasta unita per sostenere le due donne in questo momento di difficoltà.

Lucy Simon era un nome molto famoso a Broadway, dal momento che era una famosa compositrice. Aveva una neoplasia al seno che non le ha dato scampo. Aveva iniziato a lavorare nel mondo della musica insieme alla sorella Carly, componendo canzoni folk.

In seguito la donna ha preferito continuare la sua c arriera nel mondo dei musical,a ggiudicandosi un Tony Award e due Grammy, uno con il marito David Levine. Scomparso nella sua casa a Piermont il 20 ottobre a 82 anni, lascia il marito, la figlia Julile, la sorella Carly e i nipoti.

Carly Simon sorelle: una famiglia in lutto per le due donne

Joanna Simon, invece, è scomparsa a 85 anni per una neoplasia alla tiroide, il 19 ottobre, un giorno prima rispetto a Lucy. La donna lavorava come cantante d’opera, esibendosi con le più grandi orchestre mondiali.

Aveva già perso il marito, il giornalista e scrittore Gerald Walker, scomparso nel 2004. In seguito aveva avuto una relazione con Walter Cronkite, naufragata nel 2009.