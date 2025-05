Carly condivide il passato: ‘Mi scordo di Carlo’

Carly Tommasini, attivista LGBT+ e protagonista de L’Isola dei Famosi, ha condiviso la sua esperienza di transizione durante una conversazione con Teresanna Pugliese. Racconta come il suo percorso non si concluda mai: “Ogni giorno è importante per ricordarmi che non sono più quella che ero, non sono più il ragazzino bullizzato”.

Carly ha investito cinque anni della sua vita per affermare la sua identità di donna, sottolineando che molti non la riconoscono ancora come tale. “Mi manca il tempo per essere altro oltre a questo”, ha detto, evidenziando le differenze tra la sua vita e quella di altri, come Teresanna, che ha un marito e dei figli.

Carly ha sempre saputo di essere una femmina, spiegando che non è stata una scelta, ma un’accettazione della sua identità. Nel 2023 ha effettuato un intervento di vaginoplastica, decisione influenzata dalla forte disforia di genere che ha vissuto. Ha scelto di operarsi all’estero a causa dei lunghi tempi di attesa in Italia: “Cinque anni d’attesa sarebbero stati come viverne trenta”.

Prima di partire per l’Honduras, ha voluto ricordare ai suoi follower di TikTok la sua vita da Carlo, affermando il suo orgoglio per la persona che sta diventando: “Mi sto scordando di te”. Le sue parole riflettono un viaggio complesso di autoaccettazione e trasformazione.

Fonte: www.biccy.it