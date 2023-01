Carlucci vs De Filippi, Milly parla di Amici e Il Cantante Mascherato: “Cosa c’è dietro lo scontro”

Altro che Madonna e Lady Gaga, le vere nemicheamatissime sono Milly Carlucci e Maria De Filippi. Le due regine della tv italiana in ogni stagione televisiva si scontrano con i loro programmi e i loro fedelissimi fan fanno lo stesso sui social, dove si scannano a colpi di punti di share e decimali.

Dopo aver assistito all’interessante ‘sfida’ tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, tra poco ci godremo la ‘battaglia’ Rai vs Mediaset che al sabato hanno schierato Il Cantante Mascherato e Amici.

Milly Carlucci dice la sua su Amici e Il Cantante Mascherato.

In passato Milly ha più volte smentito la presunta rivalità con Maria ed è tornata a farlo sulle pagine di Nuovo Tv. La conduttrice di Ballando ha però ammesso che le voci di una presunta faida con Kween Mary fanno bene ai loro programmi. La Carlucci ha dichiarato che sfidare Amici sarà dura ed ha spiegato che a chiederle di andare in onda il sabato in diretta contro Maria è stata la Rai.

“Sarà una bella lotta, perché Amici è un programma forte, rivoluzionario, difficile da contrastare. Quindi adesso vedremo. Ma questo scontro con Maria non nasconde rivalità personali anche se l’idea di una presunta guerra tra di noi fa parlare e quindi fa fa bene ai programmi. Come mai si è deciso di mettere Il Cantante Mascherato contro Amici? Lo ha chiesto la Rai a dire la verità. Serve un format per il sabato sera della prima rete in primavera. – ha continuato la Carlucci – Sarà un bell’impegno, anche perché il programma durerà quattro ore, fino all’una, in parallelo con Amici”.

Sfidare il talent mariano sarà davvero difficile, ma Milly ha una carta da giocare e si chiama Iva Zanicchi. La cantante ed ex concorrente di Ballando con le Stelle infatti sarà la nuova giurata de Il Cantante Mascherato e siederà accanto a Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo (Arisa è tornata ad Amici).

