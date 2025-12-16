Carlotta Vendemmia attacca Mattia e Grazia

Carlotta Vendemmia ha rotto il silenzio sui social e ha lanciato una frecciata a Mattia Scudieri e Grazia Kendi dopo il loro confronto in diretta al Grande Fratello. Durante la semifinale, Mattia Scudieri è tornato al Grande Fratello per riabbracciare Grazia Kendi, dopo che la conduttrice Simona Ventura aveva annunciato che Mattia e Carlotta Vendemmia si sono ufficialmente lasciati.

Grazia Kendi ha tentato di mostrarsi dispiaciuta per la notizia, ma senza risultare credibile. Successivamente, è stata chiamata in passerella dove è stata accolta da un gruppo di ballerini professionisti. Dalla porta rossa è poi uscito Mattia, che è corso ad abbracciare Grazia. I due si sono lasciati andare a tenere effusioni fino a quando la Ventura li ha separati per fare una domanda pungente a Mattia.

La conduttrice ha chiesto a Mattia se era vero che Carlotta lo aveva lasciato perché parlava sempre di Grazia. Mattia ha replicato che non era vero che parlava solo di Grazia e che rispondeva alle domande che gli venivano fatte. La rivelazione ha entusiasmato Grazia, che ha dichiarato di volersi autoeliminare per stare con lui.

Dopo il confronto in diretta tra Mattia e Grazia, Carlotta ha pubblicato un video sui social in cui ha lanciato una velenosa frecciata ai due, dicendo: “Quando l’amore finisce, ma lo share continua”. Il pubblico è ora curioso di sapere cosa succederà dopo la finale del Grande Fratello.