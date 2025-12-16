13.2 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Gossip

Carlotta Vendemmia attacca Mattia e Grazia

Da stranotizie
Carlotta Vendemmia attacca Mattia e Grazia

Carlotta Vendemmia ha rotto il silenzio sui social e ha lanciato una frecciata a Mattia Scudieri e Grazia Kendi dopo il loro confronto in diretta al Grande Fratello. Durante la semifinale, Mattia Scudieri è tornato al Grande Fratello per riabbracciare Grazia Kendi, dopo che la conduttrice Simona Ventura aveva annunciato che Mattia e Carlotta Vendemmia si sono ufficialmente lasciati.

Grazia Kendi ha tentato di mostrarsi dispiaciuta per la notizia, ma senza risultare credibile. Successivamente, è stata chiamata in passerella dove è stata accolta da un gruppo di ballerini professionisti. Dalla porta rossa è poi uscito Mattia, che è corso ad abbracciare Grazia. I due si sono lasciati andare a tenere effusioni fino a quando la Ventura li ha separati per fare una domanda pungente a Mattia.

La conduttrice ha chiesto a Mattia se era vero che Carlotta lo aveva lasciato perché parlava sempre di Grazia. Mattia ha replicato che non era vero che parlava solo di Grazia e che rispondeva alle domande che gli venivano fatte. La rivelazione ha entusiasmato Grazia, che ha dichiarato di volersi autoeliminare per stare con lui.

Dopo il confronto in diretta tra Mattia e Grazia, Carlotta ha pubblicato un video sui social in cui ha lanciato una velenosa frecciata ai due, dicendo: “Quando l’amore finisce, ma lo share continua”. Il pubblico è ora curioso di sapere cosa succederà dopo la finale del Grande Fratello.

Articolo precedente
Occupazione eolica in Europa
Articolo successivo
Stefano e Ilary: Matrimonio Imperdibile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.