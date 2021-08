Carlotta Gigli è la nostra star alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Nuotatrice ipovedente al suo debutto alle Paralimpiadi (“Sono ipovedente a causa della sindrome di Stargardt, che è una malattia a base genetica; da 9 anni vivo questo problema: essendo degenerativa, la visione è progressivamente abbassata“), Carlotta Gigli a Tokyo ha vinto ben cinque medaglie: oro nei 100 metri farfalla e nei 200 metri misto, argento nei 100 metri dorso e bronzo nei 400 metri stile libero e 50 metri stile libero.

Nei 200 misti ha pure segnato il record del mondo con 2 minuti 21 secondi e 44 decimi di secondo.

“Per fortuna è stata l’ultima gara perché sono distrutta. Sono contentissima, ho fatto quello che volevo fare in tutto, sia come tempi, sia come medaglia. Chiudo Tokyo 2020 col record del mondo e l’oro nei 200 misti, dopo averlo aperto con l’oro e il record paralimpico nei 100 farfalla. Era un record che volevo, che avevo messo nel mirino. Era l’ultima gara e volevo dare tutto quello che avevo ancora. Quando incomincerò a realizzare il tutto spero di essere già a casa, perché mi arriverà una botta che starò a letto per una settimana. Non m’importa però perché rifarei tutto per rivivere una Paralimpiade così. Sono felicissima!”. Questo il commento della Gilli ai microfoni di RaiSport.