Carlotta Gamba: carriera e progetti nel cinema italiano

Carlotta Gamba è un’attrice torinese che ha saputo catturare l’attenzione per la sua intensità interpretativa. Formata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato la sua carriera nel cinema con “America Latina”, un film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Da quel momento, Gamba ha conosciuto una crescita continua, partecipando a vari progetti. Nel 2024, reciterà in tre film: “Gloria!” di Margherita Vicario, presentato alla Berlinale, dove interpreta Lucia, una giovane violonista che cerca di far emergere la propria voce attraverso la musica pop; “Vermiglio” di Maura Delpero, un film drammatico premiato a Venezia, in cui Gamba veste i panni di Virginia, una ragazza che sfida le rigide convenzioni sociali di un villaggio montano durante la Seconda Guerra Mondiale; e “L’albero” di Sara Petraglia, un racconto intimo sulla relazione tra due amiche a Roma.

Il suo talento è stato riconosciuto recentemente con il David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars ai Premi David di Donatello. Gamba ha anche preso parte a una serie diretta da Marco Bellocchio sulla figura di Enzo Tortora e continua a collaborare con i fratelli D’Innocenzo nella serie “Dostoevskij”, ricevendo una candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Carlotta Gamba si distingue per la sua autenticità e profondità in ogni ruolo, esplorando la complessità dell’animo umano e dimostrando un talento in continua evoluzione nel panorama cinematografico contemporaneo.