Carlotta Ferlito parla dei suoi problemi di salute

Carlotta Ferlito, ex campionessa di ginnastica artistica e oggi influencer, ha condiviso sui social una questione di salute molto personale. Ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento di isteroscopia,Contribuendo a creare consapevolezza sul tema dei cicli mestruali particolarmente abbondanti, dolorosi e debilitanti.

Ha scritto sui social: «Ciao bamboli, come vi rendo partecipi di tutto da circa 15 anni, condivido con voi il fatto che mi sono dovuta sottoporre all’intervento di isteroscopia. Nonostante sia un argomento molto personale, sento di doverne parlare perché se la mia storia può essere d’aiuto per qualcuna delle donzelle che mi segue, sentirò che questi lunghi mesi d’inferno siano serviti a qualcosa».

Ha inserito la spirale sei mesi fa per evitare un flusso lungo, abbondante e doloroso. Dopo tre mesi in cui la situazione di assestamento era gestibile, ha passato i successivi tre in condizioni pietose, con dolori allucinanti e tutto il resto che potete immaginare. Ha cercato di tenere duro come le era stato suggerito, ma era più che evidente che il suo corpo stesse tentando di rigettare il dispositivo in tutti i modi possibili.

Sono stati mesi davvero brutti, uscire di casa le sembrava la cosa più difficile del mondo, andare a cena con le amiche non era possibile, perché metti che ti partono i crampi e ti devi stendere per terra in mezzo al ristorante. Finalmente è libera e sta attendendo l’esame istologico e poi si sottoporrà a delle analisi specifiche, così solo dopo un quadro ormonale, tiroideo e compagnia bella potrà decidere il da farsi.

Condivide solo perché all’inizio, quando ha dovuto documentarsi non ha trovato nessuno che ne parlasse, quindi se qualcuna di voi si dovesse ritrovare nel suo caso e potesse evitare gli sbattimenti che ha avuto io, ne sarebbe solo che felice. Ringrazia tutti i medici che l’hanno presa a cuore e hanno tentato di aiutarla anche a distanza, solo per darmi una mano, grazie. Spera di trovare la soluzione che faccia al caso suo presto. Adesso sta prendendo mille antibiotici, il tempo di riprendersi e tornerà a spaccare il mondo.