Carlotta Dell’Isola si è fatta conoscere nell’ultima edizione di Temptation Island ed è piaciuta al pubblico per la sua schiettezza e ironia. Molti quindi si aspettavano un uragano in stile Guendalina Tavassi e invece al GF Vip ricorda molto di più la modella dei piedi o Benedetta Mazza. Ieri sera la ragazza non ha mai parlato se non per fare la sua nomination, ma nonostante tutto i telespettatori le hanno dedicato migliaia di tweet per un dettaglio che non è sfuggito quasi a nessuno. Diciamo che la ragazza di Nello aveva delle extension molto, molto visibili. Questi sono solo alcuni dei commenti dei fan del GF Vip: “Ma i concorrenti possono nominare pure le extension di Carlotta? O magari il suo parrucchiere?”, “Cosa ha messo in testa?”, “Qualcuno chiami immediatamente Federico Fashion Style e lo faccia entrare“.

Chissà cosa pensa il parrucchiere che le ha montato le extension.. #GFvip pic.twitter.com/jJnlM7yFWN — MONICA (@MonicaRecinella) January 12, 2021

QUANDO VAI DALLA PARRUCCHIERA E CHIEDI EXTENSION EFFETTO NATURALE #GFVIP pic.twitter.com/IxdNP6YpXd — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) January 11, 2021

Lo avete chiesto in tantissime…

Ecco la marca di extension di Carlotta#GFvip #tzvip pic.twitter.com/3O4Cbm6SeL — DemisChaos (@DemisChaos) January 11, 2021

#GFVIP chiaro che Carlotta deve uscire perché è un comodino ma principalmente per la mia salute mentale che vacilla ogni volta che vedo i suoi capelli pic.twitter.com/Mj7JfHcLxE — pepe (@ansiavera) January 12, 2021

Oggi anche i concorrenti del GF Vip hanno commentato l’acconciatura di Carlotta Dell’Isola. Giulia Salemi ha detto: “Doveva toglierle, mica lasciarle con la colla cheratina attaccata così“. La Capriotti ha risposto dicendo che l’attaccatura era visibile ‘ma poi si vedeva ieri‘ e Samantha De Grenet ha voluto spendere delle belle parole: “Che poi secondo me sta bene anche con i capelli più corti“.

Secondo me la ragazza ha solo voluto fare un omaggio alla nostra principessa del pop…



Carlotta Dell’Isola, il video delle sue extension.