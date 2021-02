Carlotta Dell’Isola è stata al Grande Fratello Vip circa 40 giorni e nessuno se n’è accorto, ma appena ha ripreso il telefono in mano la mattina seguente la sua eliminazione ha scatenato un putiferio.

Rispondendo a varie domande poste dai follower su Instagram, la bionda romana in merito ad Andrea Zenga ha scritto: “Cosa penso di Andrea Zenga? Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è. Noioso”; attirando a sé una shitstorm senza precedenti.

A distanza di un paio di settimane, Novella 2000 le ha chiesto un commento a riguardo e Carlotta ha confessato di vivere nella paura e di essere intimorita ad uscire di casa da sola, dopo aver ricevuto alcune minacce di morte da parte di alcuni sostenitori di Zenga.

“Si è scatenato il putiferio. Me ne hanno dette di ogni. Non mi sento in colpa, chiunque al posto mio, ci sarebbe rimasto male [di quello che ha fatto nei suoi confronti Andrea Zenga, ndr], se a votarti è una persona che consideri amici, e non un semplice collega. Sono ancora sconvolta. Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto, potrei ritrovarmeli dietro l’angolo. Non mi era mai successo una cosa simile. Anche il mio fidanzato Nello è rimasto senza parole dopo aver letto questi messaggi”.

Il motivo dell’astio fra Carlotta e Zenga risalirebbe al momento della nomination.

“La polemica è partita da un post che avevo pubblicato sul mio Instagram. Da lì, i follower mi hanno chiesto alcune opinioni sui miei ex compagni del GF Vip. Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave da portare all’esasperazione i telespettatori”.

Carlotta ha infine minacciato di passare a vie legali per tutelarsi.