Carlotta Dell’Isola è senza ombra di dubbio la concorrente che meno ha dato a questo GF Vip (forse si contende il primato con Enock), ma c’è un suo dettaglio di cui in molti hanno parlato. Le extension della ragazza hanno fatto discutere sia i gieffini, che i telespetattori e nelle settimane sono nati anche tanti meme. Dietro a questo look però pare ci siano dei problemi di salute e a riportarlo sono diversi portali tra cui Notizie.it, LettoQuotidiano e KontroKultura. Pare infatti che la ragazza in passato abbia sofferto di anoressia e che abbia perso anche parecchi capelli in alcune zone specifiche, per questo adesso starebbe utilizzando così tante extension. Sembrerebbe che Carlotta Dell’Isola abbia raccontato anche di un aneddoto che riguarda Federico Fashion Styles, che si sarebbe offerto di aiutarla.

“Appena prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Carlotta Dell’Isola aveva raccontato che Federico Fashion Style avrebbe voluto farle una piega nuova.

Anche in quell’occasione lei non aveva però accettato, perché certa di non essere in grado di gestire la sua capigliatura. In realtà, la stessa gieffina ha spiegato di aver sofferto di problemi alimentari in passato che l’hanno portata a perdere molti capelli. – si legge su notizie.it – In questo momento, quindi, la giovane romana non ha una ricrescita regolare, per questo utilizza dei prodotti specifici.

Purtroppo al Gf Vip tali prodotti non sono a sua disposizioni, pertanto Carlotta preferisce mantenere le extension, che in qualche modo coprono i buchi in testa lasciati dalla caduta di capelli. Ad ogni modo, la questione non sembra risolta. Anche Samantha De Grenet ha infatti tentato ancora una volta di convincerla a togliere le ciocche artificiali, sostenendo che starebbe meglio con i suoi capelli naturali”.