Carlos Santana presenta ‘Sentient’: Un Nuovo Album di Inediti e Collaborazioni

Il leggendario chitarrista Carlos Santana ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Sentient”, in programma per il 28 marzo. Il disco comprende undici tracce rimasterizzate e riarrangiate, con tre brani inediti. Per celebrare l’evento, Santana ha pubblicato una versione strumentale live di “Stranger in Moscow” di Michael Jackson, registrata nel 2007. La reinterpretazione è descritta come un viaggio emozionale, con Santana che rende omaggio al Re del Pop.

“Sentient” attraversa vari generi musicali, dal jazz cosmico al pop raffinato, e presenta collaborazioni con artisti di grande prestigio come Michael Jackson, Smokey Robinson, Miles Davis e Cindy Blackman Santana. Santana ha affermato che tutte queste influenze musicali sono collegate dall’umanità stessa. Tra i momenti salienti dell’album spicca “Get On”, un pezzo jazz-groove tratto dall’album “Mystic Man” di Paolo Rustichelli del 1996, che vedrà la collaborazione tra Santana e Miles Davis; questo brano sarà trasmesso per la prima volta alle radio il 17 marzo.

In concomitanza con l’uscita dell’album, Santana intraprenderà un tour europeo, che inizierà il 9 giugno a Lodz, in Polonia, e terminerà l’11 agosto a Copenaghen, in Danimarca. Il tour include una data in Italia il 2 luglio, dove si esibirà in Piazza Sordello a Mantova. La notizia dell’album e del tour ha generato grande attesa tra i fan.