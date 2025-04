Carlos Santana colpito da malore durante le prove: ricovero d’urgenza in ospedale e aggiornamenti sulla sua salute

Carlos Santana ha avuto un malore durante le prove di un concerto a San Antonio, Texas, il 22 aprile. Il chitarrista settantasettenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Si sospetta che il suo svenimento sia stato causato da disidratazione. Nonostante la situazione, il suo manager, Michael Vrionis, ha confermato il rinvio dell’esibizione al Majestic Theatre a data da destinarsi, ritenendo che fosse la scelta più prudente.

Le immagini del malore sono state diffuse dal sito Tmz, mostrando il momento in cui Santana veniva portato via in ambulanza. Il portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Antonio ha rassicurato che il musicista non era in pericolo di vita, e il suo staff ha dichiarato che Santana è impaziente di riprendere il suo “Oneness Tour 2025” negli Stati Uniti.

Santana si esibirà anche in Italia a luglio, con concerti previsti il 2 al Mantova Summer Festival e il 3 al Lucca Summer Festival, eventi attesi poiché l’ultima sua apparizione nel Paese risale a sette anni fa. Il chitarrista ha avuto diversi problemi di salute negli ultimi anni; nel 2021 ha subito un intervento al cuore e nel gennaio 2025 ha avuto un infortunio al mignolo. Nel luglio 2022 ha già accusato un malore simile durante un concerto in Michigan, ma le sue condizioni si sono rivelate non gravi.

Carlos Santana, fondatore della band anonima, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame ed è considerato uno dei più grandi chitarristi della storia.