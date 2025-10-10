Carlos Martín: il giovane talento dell’Atlético in prova a Libia

L’Atlético de Madrid si prepara per un’amichevole contro l’Inter di Milano in Libia durante la pausa delle nazionali. Il match non ha grandi implicazioni sportive, ma è strategico per il club guidato da Diego Simeone, in particolare per i giovani talenti della cantera, tra cui spicca Carlos Martín.

Con diversi giocatori assenti per impegni con le rispettive nazionali, Simeone ha scelto di dare spazio a giovani promettenti. Carlos Martín, attaccante di 23 anni, rappresenta una delle scommesse più solide del vivaio dell’Atlético. Dopo esperienze in prestito al Mirandés e all’Alavés, dove ha accumulato minuti in Segunda División, torna con rinnovate aspettative.

Al Mirandés, Martín ha brillato, attirando l’attenzione di diverse squadre di Primera che avevano chiesto di acquistarlo. Tuttavia, Simeone ha deciso di non cederlo, ritenendolo un giocatore importante per la rosa. L’amichevole in Libia rappresenta quindi un’occasione preziosa per dimostrare di meritare maggiore considerazione.

Il match contro l’Inter si giocherà venerdì sera e, data l’assenza di molti titolari, Simeone intende far giocare i più giovani. Durante l’estate, si era valutata la possibilità di cederlo al Getafe, ma l’operazione non è andata in porto per motivi economici. Carlos è determinato a sfruttare ogni opportunità per mettersi in mostra e conquistare un posto in prima squadra.

Martín, che ha rinnovato il contratto fino al 2029, potrebbe essere schierato in diverse posizioni nel prossimo incontro. La sua versatilità e la sua voglia di dimostrare il proprio valore sono elementi chiave per la sua crescita. La fiducia del club nei suoi confronti è evidente, segnalata anche dalla sua convocazione in diverse occasioni. Questo potrebbe essere l’anno cruciale per la sua affermazione come un punto fermo dell’Atlético.