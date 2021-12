Carlos Maria Corona ha rotto il silenzio dopo che questa mattina sua madre Nina Moric ha pubblicato su Instagram una presunta conversazione WhatsApp avvenuta fra suo figlio ed un certo Tuza.

Nella chat incriminata (che sarebbe stata inviata da Carlos Maria Corona a Tuza) si legge:

“Belen mi ha fatto bere e voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che baciassi in bocca pure mio padre, Belen è una cretina. Tuza portami via a questo paese, voglio stare con mia mamma. Mi manchi“.

Nina Moric, dopo aver pubblicato questo stralcio di chat, ha poi inveito contro Belen Rodriguez.

La soap è però durata poco perché a metterci una pezza è stato Carlos Maria Corona che – con un video su Instagram – ha smentito il tutto dando sostanzialmente della bugiarda a sua madre Nina Moric.

“Sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati fra me e mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazioni. Falsi. Belen non l’ho mai vista. Quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi ha mai fatto questo ed inoltre non si sarebbe mai permessa. Non credete a queste str*nzate, vi voglio bene”.