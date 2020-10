Nina Moric ieri sera ha pubblicato su Instagram una videochiamata inquietante con suo figlio Carlos Maria Corona. Sotto al post in molti hanno domandato cosa l’ha spinta a rendere questo materiale molto particolare pubblico sui social e la modella ha risposto: “Non lo sto facendo contro Fabrizio, ma per mio figlio! Sto combattendo per salvare lui. […] Il mio bambino non è seguito da nessun medico, Fabrizio lo sta drogando con Xanax e Albyfy. Vedremo chi è falso! Tic toc, la verità è sempre più vicina. […] Siete peggio delle bestie di Satana. Se avessi voluto pulire la mia immagine sarei andata in tv facendo il loro gioco. Io invece voglio solo che mio figlio stia bene.Nulla di più! Con la televisione ho chiuso davvero. Non apparirò più da nessuna parte”.

Una follower di Nina le ha chiesto: “Ma la nonna non può intervenire per aiutare questo povero ragazzo nelle mani di due folli ? I.medici che fanno? Qualcuno faccia qualcosa per Carlos Maria Corona”.

A questo punto la Moric ha fatto una dichiarazione davvero forte ed ha puntato il dito contro la nonna di Carlos Maria Corona: “È stata lei a rovinare mio figlio. Sai le conoscenze con i massoni sono importanti. Quando gli ho saputo la verità il giudice Paletto si è dimessa e mi hanno ridato Carlos! Questa storia e agghiacciante. Hanno rovinato 2 vite. Ma IO DA MADRE. NON MOLLERÒ MAI. Ho tutte le prove già depositate. Una domanda se ho fatto la denuncia a Fabrizio perché non mi ha denunciato? Perché non ha niente in mano contro di me! ORA BASTA!”

La parte più strana è arrivata in uno degli ultimi commenti, quando una ragazza ha scritto che Carlos Maria Corona è la vera vittima di questa storia e Nina ha risposto: “Confermo, deve essere salvato da tutti (compresa me). Deve allontanarsi da questo mondo precario”.

Intanto Nina Moric ha pubblicato un altro video del figlio vi prego qualcuno intervenga — lana del day (@chasingthestars) October 19, 2020