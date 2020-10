Lunedì sera Nina Moric ha pubblicato l’audio di una telefonata choc con Carlos Maria Corona e suo padre. Nella clip si sente chiaramente il ragazzo che dice cose pesanti su suo papà, ma oggi c’è stata una svolta inaspettata, il 18enne si è rimangiato tutto ed ha difeso Fabrizio.

“Buongiorno a tutti. Farò un’intervista dove dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo. Ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male, che non esistono. Perché come dice Sant’Agostino il male è vuoto, appunto, essendo male. Non c’entra niente tutto quello che hanno riportato. Nulla di quello che hanno pubblicato i siti o i dispositivi di comunicazione. Chi vuol intendere intenda. […] Chi giudica sarà ripagato con la stessa moneta. Questa è la mia filosofia”.

Nelle stories di Carlos è intervenuto anche l’ex re dei paparazzi, che ha fatto delle domande al figlio, per dimostrare che sta benissimo con lui.

“Ti ho picchiato? Ti ho costretto a vivere in questa casa? Stai male in questa casa? Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa? In questa casa c’è il male? Stai bene? Quindi sei felice?”

Ma la vera domanda è: perché Carlos ha detto quelle cose a Nina?



Nina Moric denuncia il papà di Carlos Maria Corona.

“L’ex modella Nina Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’ex marito ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le avrebbe rivolto «ingiurie e minacce» e avrebbe messo in atto «comportamenti lesivi» della «salute» del figlio della coppia, Carlos Maria Corona. – scrive Salvo Sottile – Quest’ultimo, da poco maggiorenne, da agosto vive a casa del padre. Stando alla denuncia di Moric, assistita dall’avvocato Solange Marchignoli, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a «gravi costrizioni psicologiche» e utilizzato come «merce di scambio» per «video, servizi fotografici, presenze nei locali»”.

🔴 “Sono arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”. Così #FabrizioCorona al telefono con l’ex moglie #NinaMoric, che ha pubblicato l’audio choc su Instagram. pic.twitter.com/w8qwRkSKAH — RTL 102.5 (@rtl1025) October 13, 2020