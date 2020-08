Carlos Maria Corona ieri sera su Instagram – dopo l’ennesimo video di allenamento – ha pronunciato una sua massima con tanto di termine omofobo che (giustamente!) non è piaciuto a sua madre Nina Moric che l’ha bacchettato pubblicamente.

Oggi il neo-diciottenne ha deciso di chiedere scusa utilizzando il profilo Instagram del padre.

“Oggettivamente il fatto sussiste. Mi spiace, non volevo. Anzi, non ce l’ho con nessuno. Non sono omofobo e non ce l’ho coi gay, non ce l’ho con nessuno. Non ce l’ho nemmeno col mio vicino di casa, io penso alla mia vita. L’importante è riconoscere l’errore”.