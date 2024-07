“Carlos è in comunità” il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric sta male: cosa sta succedendo

Carlos Maria Corona è affetto da “psicosi transitoria acuta” : sarà ricoverato in una comunità per problemi di salute mentale

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi italiani, sta trascorrendo un’estate serena in Sicilia insieme alla fidanzata Sara Barbieri, con la quale presto condividerà la gioia di diventare padre per la seconda volta. La coppia aspetta con emozione l’arrivo del loro bambino, previsto per il prossimo dicembre, e sta approfittando di questi giorni di vacanza per rilassarsi e godersi il tempo insieme.

Carlos Maria Corona ricoverato in comunità: il figlio di Fabrizio corona soffre di una malattia psichiatrica

Nel frattempo, il primogenito di Corona, Carlos Maria, nato nel 2002 dal matrimonio con Nina Moric, sta affrontando un periodo delicato della sua vita. Dopo un malessere a dicembre, Carlos è stato inserito in una comunità di recupero. Sta seguendo un percorso terapeutico per la psicosi transitoria acuta di cui è affetto. In un’intervista al settimanale Chi, Fabrizio ha condiviso aggiornamenti positivi sul figlio:

“Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi. È ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno e ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio”.

Corona ha assicurato che Carlos ha un ottimo rapporto con Sara e si mostra molto contento all’idea dell’arrivo del fratello. Questa armonia familiare sembra portare un raggio di luce nelle vite turbolente dei Corona.

Per quanto riguarda il rapporto con Nina Moric, Fabrizio si è mostrato ottimista ma prudente:

“Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri. È amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente”.

Sara Barbieri, la futura mamma, è descritta da Corona come una presenza positiva e amorevole nella loro vita. La sua dolcezza e intelligenza sembrano aver conquistato anche l’ex moglie.

Con l’arrivo del nuovo membro della famiglia, previsto per dicembre, e con Carlos in via di miglioramento, Fabrizio Corona si prepara a vivere una nuova fase della sua vita, circondato dall’affetto dei suoi cari. Questi giorni in Sicilia rappresentano non solo una pausa estiva, ma anche un momento di riflessione e speranza per un futuro più sereno e armonioso.

