Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia che ha conquistato il mondo digitale

Carlos Diaz Gandia è un ballerino e coreografo spagnolo che ha guadagnato popolarità sui social grazie ai suoi passi di danza ideati per il brano “Chiamo io chiami tu”, presentato da Gaia Gozzi al Festival di Sanremo 2025. La sua coreografia ha attirato l’attenzione e ha contribuito al successo della performance di Gaia. Carlos, noto per il suo stile innovativo e creativo, ha lavorato per diverse produzioni artistiche e ha collaborato con vari artisti. Il suo approccio alla danza è caratterizzato da una fusione di diverse tecniche e influenze, rendendo le sue coreografie uniche e distintive. L’interesse per il suo lavoro è cresciuto, specialmente in occasione della partecipazione di Gaia al festival, dove la sua presenza sul palco ha fatto la differenza. La collaborazione tra Carlos e Gaia continua a generare entusiasmo, con molti fan che seguono i loro interventi e aggiornamenti attraverso le piattaforme social. Inoltre, eventi come le interviste di Che Tempo Che Fa, dove Carlos è stato ospite, hanno ulteriormente messo in luce il suo talento e la sua visione artistica.