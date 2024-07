Carlos Corona: ecco come ha preso l’arrivo di un fratellino

Fabrizio Corona fra le pagine del settimanale Chi ha parlato di suo figlio che nascerà a dicembre e della reazione che ha avuto Carlos alla notizia che non sarà più figlio unico.

“Sara è al quarto mese, dovrebbe nascere il 25 dicembre. Volevamo una bimba, invece arriva un altro maschietto. Ci sarà un disegno, un perché. Ora è tutto diverso, quando è arrivato Carlos ero giovane, avevo… Che avevo? 29 anni? Bruciavo. Ora me lo godrò di più”.

La reazione di Carlos, a detta di Fabrizio Corona, è stata super positiva: “Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Il bimbo in arrivo è un altro Corona, i miei fratelli non hanno figli, Carlos, quando lui verrà al mondo, non sarà più solo“.

Carlos è attualmente in cura: “Starà in comunità fino a gennaio”

“Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi – era stato male a dicembre – è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio. Nina… Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente”.

Belen Rodriguez, invece, non ha avuta alcuna reazione. “Io e lei siamo sempre legati, ma da un paio di mesi non mi chiama. Sarà contenta per me, mi vuole bene, dice che io non mi lamento mai, che ho sempre il sorriso. E ha ragione“.